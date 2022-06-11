شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر عرض من الأهلى لضم نجم الجزائر خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت مفاوضات النادي الأهلي مع الجزائري أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف الجزائري مرحلة متقدمة بعدما رحب مسئولو النادي الجزائري ببيع اللاعب للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الأهلي في تدعيم صفوفه بصفقات قوية الصيف المقبل بعدما خسر المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي وحاجة المارد الأحمر إلى تدعيمات قوية في عدة مراكز.

ويُعد أحمد القندوسي واحداً من اللاعبين المُرشحين بقوة لإرتداء قميص الأهلي الصيف المقبل بعدما نال اللاعب إعجاب وتقدير مسئولو القلعة الحمراء والجهاز الفني.

وعرض الأهلي على النادي الجزائري مليون و200 ألف دولار لإتمام الصفقة لكن النادي الجزائري يرغب في زيادة هذا المبلغ وهو ما سيتم حسمه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وتطرقت زيارة عبدالحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف للنادي الأهلي الثلاثاء الماضي للحديث عن صفقة القندوسي بعدما فتح محمود الخطيب رئيس الأهلي هذا الملف مع عبد الحكيم سرار.

ويشغل قندوسي مركز وسط الملعب، وتألق بشكل لافت خلال مباراة وفاق سطيف أمام الأهلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدفًا من تصويبة قوية في مرمى محمد الشناوي.

وشارك قندوسي صاحب الـ22 عامًا في 40 مباراة مع وفاق سطيف في مختلف البطولات، وسجل 7 أهداف وصنع 6 أخرى.