شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة المنتخب لمواجهة كوريا وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني القائمة المسافرة لكوريا، بعد قليل استعدادا لمواجهة المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل. ويرافق بعثة المنتخب الوطنى فى كوريا من مجلس إدارة اتحاد الكرة خالد الدرندلي نائب الرئيس والذي يتولي مهام رئيس البعثة ومحمد بركات عضو مجلس الإدارة. وجاءت قائمة المنتخب المسافرة إلى كوريا كالتالي : حراسة المرمى:- محمد الشناوي محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد خط الدفاع :- محمود الونش محمود علاء باهر المحمدي ياسر ابراهيم أيمن اشرف كريم حافظ عمر جابر عمر كمال خط الوسط :- أحمد حمدي مهند لاشين عمرو السولية محمد مجدي أفشة محمد ابراهيم أحمد سيد زيزو أحمد رفعت ابراهيم عادل مصطفى شلبي خط الهجوم :- مصطفى محمد أحمد عاطف