شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعزل لاعبى المصرى عن ملف الأزمات قبل مواجهة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي فريقه بعدم التركيز فى الأزمات الإدارية الىي ضربت النادي مؤخراً، فى ظل توتر المفاوضات بين النادي ومعين الشعباني مدرب الفريق السابق، وهو ما أخر الإعلان بشكل رسمي عن تولى حسام حسن المسؤولية الفنية للمصري حتى الآن.

وفرض حسام حسن حالة من الانضباط داخل معسكر الفريق المقام ببرج العرب، لمنع تسريب أى أخبار، وذلك للتركيز فى اللقاء القادم أمام المنصورة، والمقرر إقامته غداً الأحد ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

كما أكد العميد أهمية مصالحة جماهير بورسعيد من خلال التأهل لثمن نهائي الكأس بعد النتائج السلبية الأخيرة التى قدمها المصري فى الدوري العام، محذراً من مفاجآت الكأس والتى تسببت فى خروج فرق كبيرة من النسخة الحالية، أبرزها فيوتشر.

ويفتقد النادي المصري اثنين من أهم عناصره الأساسية خلال اللقاء المرتقب، محمد عنتر صانع ألعاب الفريق بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري والتي انتهت بخسارة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما يغيب ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين وذلك لاستمراره في معسكر منتخب بلاده الذي يشارك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أسيا.

من جهته هدد التونسي معين الشعباني، المدير الفني السابق للنادي المصري، إدارة النادي البورسعيدي برئاسة سمير حلبية باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، لضمان الحصول على مستحقاته المادية لدى النادى بعد وصول المفاوضات بين الطرفين لفسخ التعاقد بالتراضي إلى طريق مسدود.

وكان معين الشعباني قد طلب خلال مفاوضاته مع المصري بالحصول على مستحقاته والتي تقدر بشهرين، بالإضافة إلى الشرط الجزائي الموجود فى عقده، إلا أن إدارة المصري لم توافق على ذلك الطلب.