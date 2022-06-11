شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم اليبت 11 يونيو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، فيريرا يطلب 3 مراكز للتدعيم في الصيف المقبل .. ورحيل 7 لاعبين، بعثة منتخب مصر تطير إلى كوريا الجنوبية اليوم لمواجهتها وديا الثلاثاء المقبل، الخطيب: من أخفى خطاب تنظيم نهائى أفريقيا باتحاد الكرة أضاع حق مصر قبل الأهلى.

الخطيب: من أخفى خطاب تنظيم نهائى أفريقيا باتحاد الكرة أضاع حق مصر قبل الأهلى

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، البعض طالبنا بإغلاق ملف نهائى أفريقيا بعد خسارة اللقب، وعدم إقامة المؤتمر ونحترم هذه الرؤية، وموقفنا ليس مرتبطاً بمكسب أو خسارة.

بعثة منتخب مصر تطير إلى كوريا الجنوبية اليوم لمواجهتها وديا الثلاثاء المقبل

تطير بعثة منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية اليوم السبت، لخوض المباراة الودية أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كأس العالم سول الذي يتسع لـ70 ألف مشجع. الجبلاية ردا على الخطيب: الأهلى تسلم لائحة أفريقيا ولم يطلب استضافة النهائى أكد مسئولو اتحاد الكرة أن إدارة الأهلي تسلمت لائحة بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل انطلاقها، والتى تضمنت أن المباراة النهائية ستقام من مباراة واحدة على ملعب محايد، على أن يتم طلب استضافته إذا رغب أى نادٍ فى ذلك، وهو ما لم يحدث من أى من الأندية المصرية المشاركة فى البطولة "الأهلي والزمالك" وقتها، عكس بيراميدز الذى تسلم لائحة الكونفدرالية ورغب فى استضافة النهائي، وخاطب اتحاد الكرة الذى قام بدوره بمخاطبة الكاف لاستضافة المباراة.

فيريرا يطلب 3 مراكز للتدعيم في الصيف المقبل .. ورحيل 7 لاعبين

استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك علي التقرير النهائي الذي سيقدمه لإدارة الكرة بالنادي ويتضمن التقرير المراكز التي يحتاج الفريق تدعيمها وكذلك الراحلين بنهاية الموسم الحالي.

الإسبانى خوسيه لويس مونييرا حكماً لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم الإسباني خوسيه لويس مونييرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

ميكيسونى يتلقى عرضاً من جنوب أفريقيا بعد اقتراب الرحيل عن الأهلي

دخل نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي دائرة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح الأهلي، لاسيما بعدما اقترب اللاعب من مغادر قلعة الجزيرة بنهاية الموسم الحالي، في ظل عدم قناعة لجنة التخطيط وشركة الكرة داخل النادى ببقاء اللاعب الموزمبيقي، الذى لم يقدم الإضافة المطلوبة للفريق الأحمر ويجلس احتياطيا بشكل دائم.

منتخب مصر: استبعاد مرموش من مواجهة كوريا الجنوبية بسبب الإجهاد