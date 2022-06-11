حازم إمام: اختيار المدير الفنى للمنتخب الأولمبى واتحاد الكرة الخميس

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم أمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم اختيار المدير الفنى لاتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي الخميس المقبل بعد عرض الأسماء المرشحة على أعضاء مجلس الإدارة.

وعقد اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا اليوم تم خلاله مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع ما يلى:- مد الجلسة للخميس المقبل عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل، والتى تحتم إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية و تعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات المهمة والحاسمة فى جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس المقبل تشمل العديد من الملفات المهمة داخل الاتحاد.