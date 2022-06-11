شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: اختيار المدير الفنى للمنتخب الأولمبى واتحاد الكرة الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد حازم أمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم اختيار المدير الفنى لاتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي الخميس المقبل بعد عرض الأسماء المرشحة على أعضاء مجلس الإدارة.
وعقد اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا اليوم تم خلاله مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة.
وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع ما يلى:- مد الجلسة للخميس المقبل عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل، والتى تحتم إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية و تعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات المهمة والحاسمة فى جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس المقبل تشمل العديد من الملفات المهمة داخل الاتحاد.
ويتوجه منتخب مصر، بقيادة ايهاب جلال، فى السابعة مساء اليوم السبت، إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة، لمواجهتها وديًا الثلاثاء المقبل.
وتشهد ودية كوريا الجنوبية غياب 9 عناصر أساسية بسبب الإصابات و الإجهاد، و هم أحمد حجازي و محمد عبد المنعم و أحمد فتوح ومحمد النني ومحمد صلاح وحمدى فتحي وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش.
وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، تدريبا في الثامنة صباح اليوم السبت باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لودية كوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو الجارى.
وتتوجه بعثة منتخب مصر في السابعة مساء اليوم إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة.
وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي مؤخرا نفاد تذاكر المباراة بالكامل في ظل الإقبال الجماهيري الكبير لحضور اللقاء، كما سدد الاتحاد الكوري تكاليف الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول.