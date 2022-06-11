موعد مباراة الأهلى أمام المصرى بالسلوم فى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالأهلي لتجاوز أحزان خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي استعداداً للتحديات المقبلة على الصعيد المحلى.

موعد مباراة الأهلى المقبلة فى كأس مصر أمام المصرى بالسلوم

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء غد الأحد باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

جلسة مرتقبة بين الأهلي وموسيماني خلال ساعات لحسم ملفات مهمة

ويعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة حاسمة اليوم، السبت، مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد عودة الأخير من المغرب، عقب انتهاء مشاركته في دورة تدريبية هناك، حيث تأخرت عودة المدرب الجنوب أفريقي لمدة 24 ساعة بسبب حجز تذاكر الطيران على الرحلات القادمة من المغرب، بعدما كان مقررا الاجتماع معه أمس الجمعة.

ويترقب مسئولو الأهلي سواء مجلس الإدارة أو شركة الكرة أو لجنة التخطيط جلسة موسيماني الليلة، من أجل التشاور معه فى عدد من الأمور المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وبعض المطالب التي عرضتها الإدارة على المدرب الجنوب أفريقي، والتي سيتحدد على ضوئها موقفه من الاستمرار في قيادة الأهلي أو الرحيل عن تدريب الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية.

وتعرض إدارة الأهلي على موسيماني البقاء نظير موافقته على بعض الشروط، ومنها إضافة مدرب عام في الجهاز الفني في ظل معاناة الفريق الأحمر من مشاكل فنية في الفترة الأخيرة وحاجة الفريق لإضافة عنصر جديد في الجهاز الفني، وثانيها إضافة مخطط أحمال جديد بجانب مخطط الأحمال الحالي رانجوجا كابيلو، لاسيما مع حالة عدم الرضا من مسئولي الأهلي تجاه مخطط الأحمال الحالي بسبب تراجع المردود البدني للاعبين وكثرة فترات الراحة التي يمنحها للاعبين.