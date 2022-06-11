شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: الشعبانى يماطل فى مفاوضات فسخ التعاقد للحصول على الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري أن معين الشعباني، المدير الفني السابق للفريق، تعمد المماطلة فى مفاوضات فسخ التعاقد بالتراضي للحصول على الشرط الجزائي، والذى يقدر براتب شهرين، مستغلا ضيق الوقت قبل مباراة المنصورة فى كأس مصر.

وقال المصدر فى تصريحات لليوم السابع، إن الشعباني تمسك بالحصول على الشرط الجزائي كاملاً، بخلاف ما قاله المدرب التونسي فى تصريحاته السابقة، وذلك على الرغم من أنه اتفق مع إدارة المصرى بعد مباراة بيراميدز على فسخ التعاقد بالتراضي والتنازل عن الشرط الجزائي.

ويجد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، نفسه مضطراً للإعلان عن الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة حسام حسن خلال ساعات، لحسم الأمر قبل مباراة المنصورة والمقرر إقامتها غداً الأحد فى دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وكانت إدارة المصري قد أجلت الإعلان عن تولي حسام حسن المسؤولية الفنية للفريق طوال الأيام الماضية، رغم تسلمه المسؤولية منذ الأربعاء قبل الماضي، خلفاً للتونسي معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق، وذلك لحين اتمام فسخ التعاقد بالتراضي مع معين الشعباني وتجنب دفع الشرط الجزائي للمدرب التونسي.

ومن المقرر أن تعلن إدارة المصري عن جهاز حسام حسن خلال ساعات حتى يصبح من حق الجهاز الفني الجديد قيادة المصري أمام المنصورة.

ويختتم فريق المصري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق، استعداداته اليوم لمواجهة الغد التي تجمع المصري بالمنصورة ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، وحذر حسام حسن لاعبي الفريق من التهاون في المباراة والسقوط في فخ مفاجآت الكأس، مطالباً اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير الغاضبة بعد تراجع النتائج في الدوري العام.