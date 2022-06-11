شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للإسبانى خوسيه حكم مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قررت إقامة مباراة الأهلي والزمالك فى الجولة الـ20 من الدوري المصرى يوم 19 يونيو.

وجاء اختيار الحكم عقب اعتذار الحكم الايطالي دانييل دوفيري عن عدم إدارة قمة الأهلي والزمالك بعد موافقة الاتحاد الإيطالي فى أول الأمر، ليتم بعدها الاتفاق مع الاتحاد الإسباني والحكم لويس مونييرا.

ويرصد ”الخليج 365” السيرة الذاتية للحكم الاسبانى كالتالى:

الإسم : خوسيه لويس مونويرا

الجنسية: إسباني

العمر: 39 عاما

نال الشارة الدولية عام 2019

أهم البطولات التي أدار بيها مباريات:

تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم، دورى أبطال أوروبا، الدورى الأوروبى، دورى المؤتمر الأوروبى، كأس السوبر الاسبانى، كأس إسبانيا، الدورى الأسبانى.

أهم المباريات التي أدارها:

مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، الذى جمعهما فى منافسات دور النصف نهائي من كأس السوبر الإسباني والتى أقيمت فى السعودية، ومباراتى برشلونة مع فياريال وريال مدريد مع إسبانيول بالموسم الأخير للدورى الإسبانى وغيرها من المباريات المهمة.