شكرا لقرائتكم خبر عن دقدوق مدافع الصفاقسى التونسى معروض على القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُرض حسام دقدوق، مدافع فريق الصفاقسي التونسي، على قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، من أجل تقييمه تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى صفقة انتقال حر، خاصة أن الأزمة المالية التى يعاني منها الصفاقسي حالت دون تجديد عقد اللاعب، وتلقى دقدوق عرضا رسميا من شريف تيراسبول، بطل الدوري المولدوفي، إلا أن اللاعب فضل انتظار عروض أفضل.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين دقدوق على العديد من أندية الدوري، أبرزها القطبان، وحظى اللاعب بإشادة كبيرة من مسؤولي القطبين.

ويجيد صاحب الـ23 عامًا اللعب فى أكثر من مركز، كالظهير الأيسر والوسط المدافع بالإضافة لمركزه الأساسي كقلب دفاع، حيث شارك مع فريقه فى 34 مباراة خلال الموسم المنتهي ساعد خلالهم الفريق التونسي فى التتويج بلقب الكأس والتأهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا كوصيف للدوري التونسي.

ولفت دقدوق أنظار العديد من متابعين الكرة التونسية، حيث تلقى العديد من العروض المحلية، إلا أنه يفضل خوض تجربة الاحتراف، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ بالمجان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب انتهاء تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.