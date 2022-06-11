شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طبيعة إصابة إمام عاشور بعد استبعاده من ودية المنتخب وكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض إمام عاشور، لاعب وسط فريق الزمالك ومنتخب مصر، للإصابة أدت لاستبعاده من رحلة السفر مع الفراعنة إلى كوريا لخوض المباراة الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكشف مصدر بنادى الزمالك أن الجهاز الطبى تواصل مع إمام عاشور وعلم أن إصابته عبارة عن شد فى العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يخوض اللاعب برنامجاً تأهيلياً مكثفاً الفترة الحالية من أجل تجهيزه لمباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها 19 من الشهر الجارى.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم الإسباني خوسيه لويس مونييرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.