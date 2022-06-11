شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طبيعة إصابة إمام عاشور بعد استبعاده من ودية المنتخب وكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعرض إمام عاشور، لاعب وسط فريق الزمالك ومنتخب مصر، للإصابة أدت لاستبعاده من رحلة السفر مع الفراعنة إلى كوريا لخوض المباراة الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل.
وكشف مصدر بنادى الزمالك أن الجهاز الطبى تواصل مع إمام عاشور وعلم أن إصابته عبارة عن شد فى العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يخوض اللاعب برنامجاً تأهيلياً مكثفاً الفترة الحالية من أجل تجهيزه لمباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها 19 من الشهر الجارى.
وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قررت إقامة مباراة الأهلي والزمالك فى الجولة الـ20 من الدوري المصرى يوم 19 يونيو.
وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي الأحمر أرسلت خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة طلبت فيه تعيين حكام أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم 19 يونيو فى بطولة الدوري العام.
وكشف المصدر أن إدارة النادي أرسلت الخطاب مبكرا لمنح اتحاد الكرة ولجنة الحكام الفرصة لاستقدام طاقم أجنبي على قدر الحدث.