الامارات | منتخب البحرين يقلب تأخره أمام ماليزيا إلى فوز في تصفيات آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب البحرين يقلب تأخره أمام ماليزيا إلى فوز في تصفيات آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب منتخب البحرين تأخره بهدف أمام منتخب ماليزيا إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد بوكيت جليل الوطني في كوالالمبور، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا 2023، والتي شهدت فوز منتخب تركمنستان على منتخب بنجلاديش 2 / 1.

وتقدم المنتخب الماليزي بهدف سجله محمدو سماره في الدقيقة 55 وتعادل المنتخب البحريني عن طريق علي حرم في الدقيقة 57 قبل أن يسجل عبد الله يوسف عبد الرحيم هدف الفوز للمنتخب البحريني في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وفي المباراة الثانية، التي أقيمت في وقت سابق من اليوم، فاز منتخب تركمانستان على منتخب بنجلاديش 2 / 1.

وسجل هدفي تركمنستان التيمرات أنادوردييف في الدقيقة الثامنة وأرسلانميرات أمانوف في الدقيقة 88، فيما سجل هدف منتخب بنجلاديش محمد إبراهيم في الدقيقة 13.

وتصدر المنتخب البحريني ترتيب المجموعة برصيد نقاط، وجاء منتخب ماليزيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على منتخب تركمنستان الذي احتل المركز الثالث، فيما ظل منتخب بنجلاديش بلا رصيد من النقاط في المركز الرابع.

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