الامارات | الخميس المقبل حسم هوية مدرب المنتخب الأولمبي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل حسم هوية مدرب المنتخب الأولمبي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم اختيار المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري يوم الخميس المقبل.

وقال حازم إمام في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري اليوم السبت، أنه سيتم اختيار المدير الفني لاتحاد الكرة والمنتخب الأوليمبي يوم الخميس المقبل بعد عرض الأسماء المرشحة على اعضاء مجلس الإدارة.

وفي شأن آخر، أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب المصري، قائمة الفريق الذي سيسافر إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، لمواجهة منتخب بلاده وديا الثلاثاء.

وضمت القائمة التي استدعاها جلال كل من محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد في حراسة المرمي ومعهم محمود الونش ومحمود علاء وباهر المحمدي وياسر ابراهيم وأيمن اشرف وكريم حافظ وعمر جابر وعمر كمال وأحمد حمدي ومهند لاشين وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد ابراهيم وأحمد سيد زيزو وأحمد رفعت وابراهيم عادل ومصطفى شلبي ومصطفى محمد وأحمد عاطف.

هذا ومن المقرر أن يتولى خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، مهمة رئاسة البعثة في سول.

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