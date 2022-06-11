الامارات | رونالدو يغيب عن مواجهة سويسرا لسبب "إداري"!

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يغيب عن مواجهة سويسرا لسبب "إداري"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميلاه جواو موتينيو ورافايل غيريرو عن مباراة منتخب بلادهم أمام سويسرا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم نهاية الأسبوع الحالي، بحسب ما أعلن المدرب فرناندو سانتوس السبت.

ومُنح هذا الثلاثي إعفاء من الرحلة إلى جنيف على أساس "إداري" وليس للإصابة.

وقال سانتوس خلال مؤتمر صحافي في لشبونة إن "الأمر لا يتعلق بمشاكل بدنية، إنها مسألة إدارية".

وأضاف أنه "ليس هناك معنى أن يسافر 26 لاعباً إلى سويسرا، يحقّ لنا أن نشارك بـ23 لاعباً في التشكيلة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم يشارك رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، في الحصة التدريبية للمنتخب قبل التوجه إلى جنيف.

وتلعب البرتغال مع سويسرا الأحد للبقاء في صدارة المجموعة الثانية في دوري الأمم.

فبعد التعادل 1-1 في إشبيلية مع إسبانيا وانتصارين في لشبونة على سويسرا في المباراة التي سجل فيها رونالدو هدفين، وتشيكيا في الثانية، تتصدر البرتغال المجموعة مع سبع نقاط، بفارق نقطتين عن "لا روخا".

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