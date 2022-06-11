الامارات | فريق تركي آل الشيخ يستفيد من ليفربول.. "خليفة صلاح وماني"!

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق تركي آل الشيخ يستفيد من ليفربول.. "خليفة صلاح وماني"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب نادي ألميريا المملوك من رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ الحصول على مكاسب مالية كبيرة من رحيل اللاعب الأوروغوياني الدولي داروين نونيز إلى صفوف ليفربول، إذ ستدخل خزينته 20 مليون يورو هذا الصيف.

وكان ألميريا وافق على رحيل نونيز إلى بنفيكا مقابل 24 مليون يورو في يونيو 2020 بشرط الحصول على 20% من أموال بيعه من قبل النادي البرتغالي في المستقبل.

وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية إن ليفربول سيدفع 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع نونيز في الصيف الحالي.

وينتظر أن يحصل ألميريا على مبلغ قيمته 20 مليون يورو في حال رحيل اللاعب نونيز لليفربول مقابل 100 مليون يورو هذا الصيف.

ويرى ليفربول في نونيز البديل المثالي للنجمين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني المتوقع رحيلهما عن الفريق خلال الموسمين المقبلين، إذ أن ماني مطلوب بقوة في بايرن ميونيخ الألماني فيما يكثر الحديث في وسائل الاعلام الأوروبية عن انتقال صلاح الموسم المقبل إلى برشلونة الاسباني.

من هو داروين نونيز؟

داروين نونيز هو مهاجم أوروغواياني شاب، يلعب في الأساس كرأس حربة، كما يتم توظيفه أيضا كجناح أو صانع لعب.

نشأ نونيز في أكاديمية نادي بينيارول، أحد أكبر أندية أوروغواي، وتدرج في الفئات السنية حتى وصوله للفريق الأول في عام 2018.

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