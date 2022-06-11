الامارات | الاتحاد الألماني يؤكد رسميا السعي للتخلي عن لقب "المانشافت"

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الألماني يؤكد رسميا السعي للتخلي عن لقب "المانشافت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، أوليفر بيرهوف، إن مجلس إدارة الاتحاد سيتناقش قريبا بشأن احتمالات التخلي عن لقب "المانشافت"، الذي يشكل العلامة التجارية الرسمية للمنتخب.

ووجهت انتقادات للقب "المانشافت"، ويعني "الفريق"، من البعض، وبينهم هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند وعضو مجلس إدارة الاتحاد، وكذلك الأسطورة لوثار ماتيوس الذي قال إن المنتخب لم يؤد كفريق خلال البطولات الأخيرة التي ظهر فيها بشكل متواضع.

وقال بيرهوف، الذي توج مع المنتخب الألماني بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 1996"، في تصريحات لصحيفة "بيلد آم سونتاج" :"مجلس الإدارة سيناقش الأمر في الوقت المناسب. لكن المناقشة يجب ألا تكون عاطفية وإنما واقعية."

وأضاف :"لنر، هل هنا حجج قوية للاعتراض على الاسم؟ أم أنه مجرد شعور؟. جاء ذلك في الوقت الذي يتأهب فيه المنتخب الألماني لمواجهة مضيفه المجري اليوم ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news