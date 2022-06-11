شنغهاي الصينية تنوي إجراء اختبار كورونا لجميع سكانها مجددا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت قناة "Channel News Asia" بأن سلطات شنغهاي بدأت، اليوم السبت، إجراء اختبارات كورونا مجددا لجميع سكان المدينة تقريبا التي يقطنها 25 مليون شخص.



وألزمت إدارة شنغهاي سكان 15 من أصل 16 منطقة بالمدينة بإجراء اختبارات كورونا، فيما يمنع سكان المناطق الخمس من مغادرة منازلهم قبل إجراء الاختبارات.

ويأتي ذلك بعد عدة أيام من عودة شنغهاي في الأسبوع الماضي إلى حياتها العادية بعد شهرين من الإغلاق العام الشديد. وأفادت الخدمة الطبية، اليوم السبت، بأنه تم خلال اليومين الماضيين تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بالأعراض، لا سيما أن 6 إصابات منها سجلت خارج مناطق الحجر الصحي.

وإضافة إلى ذلك تم تسجيل 9 إصابات جديدة دون أعراض.

وفي غضوء ذلك سجلت العاصمة بكين 36 إصابة جديدة بالفيروس مصحوبة بأعراض و25 إصابة دون أي أعراض مقارنة مع 7 إصابات بالأعراض وإصابة واحدة دون أعراض في اليوم السابق. وتم العثور على الإصابات الجديدة في 14 من أصل 16 منطقة بالمدينة.

وبسبب ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بدأت بكين، الخميس الماضي، تشديد القيود المفروضة في المدينة، وذلك بعد أسبوعين فقط من تخفيفها. وإجماليا سجلت الصين 210 إصابات جديدة بكورونا في بر الصين الرئيسي خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 151 إصابة في اليوم الماضي.