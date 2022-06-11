تعرف على موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره منتخب إيطاليا، في قمة مرتقبة بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية 2022-2023.



ويتصدر المنتخب الإيطالي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب إنجلترا رابعا بنقطة واحدة حتى الآن.

موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، هو مساء السبت 11 يونيو/حزيران 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

لا توجد أي قناة حصلت على حقوق بث منافسات الموسم الحالي لبطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكن موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على الإنترنت، يتيح مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية مجانا.

كذلك يمكن تحميل التطبيق الخاص باليويفا على الهواتف الذكية، وإنشاء حساب أيضا لمتابعة المباريات بدلا من أجهزة الحاسوب.

وحدد اليويفا آلية وحيدة فقط لمتابعة المباريات، وهي التسجيل بشكل مجاني وإنشاء حساب عبر الموقع الرسمي.

جدول ترتيب مجموعة إنجلترا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا - 4 نقاط

المجر - 3 نقاط

ألمانيا - نقطتين

إنجلترا - نقطة واحدة