شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه كوريا الجنوبية بدون 9 لاعبين أساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه منتخب مصر، بقيادة ايهاب جلال، فى السابعة مساء اليوم السبت إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة، لمواجهتها وديًا الثلاثاء المقبل.

وتشهد ودية كوريا الجنوبية غياب 9 عناصر أساسية بسبب الإصابات والإجهاد، وهم أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح ومحمد النني ومحمد صلاح، وحمدى فتحى، وإمام عاشور، ومحمود تريزيجيه، وعمر مرموش.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال تدريباً فى الثامنة صباح اليوم السبت باستاد القاهرة فى إطار الاستعداد لودية كوريا الجنوبية المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري.

وتتوجه بعثة منتخب مصر في السابعة مساء اليوم إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي مؤخرا نفاد تذاكر المباراة بالكامل في ظل الإقبال الجماهيري الكبير لحضور اللقاء، كما سدد الاتحاد الكوري تكاليف الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول.

على صعيد متصل، كشف إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر أن أسباب الخسارة أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023، هي أرضية ملعب اللقاء والغيابات التي يعانى منها الفريق خلال المرحلة الحالية.

وأوضح إيهاب جلال عقب مواجهة إثيوبيا: قائلا "أدينا مباراة سيئة للغاية وهناك أشياء عديدة مؤثرة من الممكن أن نتحدث عنها لكن يظل الفريق قدم هذا الأداء السيئ للغاية في الشوط الأول واجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب و البداية كنا نفقد الكرة في الكثير من المواقف و كنا إلى حد ما بدأنا المباراة ونحن نشعر بالراحة والمباراة أسهل من تصور اللعيبة و فوجئت بأداء اللاعبين و الأمطار ساعدتهم بعض الشيء في الضغط علينا".