شكرا لقرائتكم خبر عن هل اقترب أشرف بن شرقى من التجديد للزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال ملف تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى، جناح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، يشغل الشارع الزملكاوى، خاصة أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية بالفريق، ورحيله سيؤثر نسبيًا، ما يجعل استمراره يزيد من الاستقرار الفنى فى الفترة المقبلة.

ويرفض مسئولو الزمالك التفاوض بشكل رسمى مع أشرف بن شرقى حول تجديد تعاقده، خاصة بعدما رفض اللاعب حسم موقفه فى انتقالات شهر يناير الماضى، الأمر الذى جعل إدارة القلعة البيضاء تتخذ قرارًا بغلق ملف المفاوضات مع اللاعبين الذين يتهربون من تجديد التعاقد.

وفى الوقت الذى تم غلق ملف المفاوضات مع هؤلاء اللاعبين، على رأسهم أشرف بن شرقى، هناك بعض الأحاديث الشفهية بين اللاعب وبعض المسئولين بالنادى الأبيض حول التجديد، وأكد بن شرقى أنه يدرس الأمر بجدية ومن المتوقع أن يقوم بتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يشعر براحة داخل صفوف الفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن تعقد إدارة نادى الزمالك جلسة مع بن شرقى ووكيل أعماله الفترة المقبلة، ستكون بمثابة جلسة الحسم، والتى ستشهد تقديم الزمالك عرضًا نهائيًا وعلى اللاعب الموافقة أو الرفض فى حينها، من أجل غلق هذا الملف بشكل نهائى.