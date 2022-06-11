شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يعود ويسجل بعد 200 يوم من الغياب بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بشكل كامل، على عودة مروان محسن مهاجم الفريق، بعد تعافيه من إصابة الكسر فى شظية القدم، والتى تعرض لها اللاعب خلال مشاركته مع فريقه أمام إنبي فى الدور الأول من عمر مسابقة الدوري العام، وبالتحديد فى 23 نوفمبر الماضي، أى قبل 200 يوم من الآن.

وشارك مروان محسن فى ودية فيوتشر والاتحاد السكندري بالأمس وسجل هدفاً فى فوز فريقه بثنائية مقابل هدف، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري العام بعد انتهاء التوقف الدولي.

وكان مروان محسن قد خضع بعد إصابته لعملية جراحية فى أحد المستشفيات بالقاهرة، قبل أن يسافر إلى إسبانيا لاستكمال رحلة العلاج التأهيلي، ثم عاد من جديد إلى القاهرة لاستكمال التأهيل، قبل أن يبدأ بالمشاركة في المباريات الودية، حيث شارك فى البداية فى ودية فيوتشر أمام تليفونات بني سويف، والتى فاز خلالها فيوتشر بنتيجة 4/1، قبل أن يشارك فى مباراة الاتحاد السكندرى الودية ليصبح جاهز للظهور فى أول مباراة رسمية منذ فترة طويلة أمام إنبي يوم 18 يونيو الجارى.

وبلغ إجمالي مشاركات مروان محسن مع فيوتشر، 5 مباريات، حيث سجل هدفين وصنع هدفاً آخر في معدل دقائق لعب وصل إلى 405 دقيقة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة إنبي يوم 18 يونيو الجاري، حيث تقام المباراة على ملعب بتروسبورت، ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 10 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وتلقوا الهزيمة فى 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.