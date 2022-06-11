شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يدعو جميع الدول العربية للمشاركة فى بطولة الشباب أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن توجيه الدعوة لجميع الدول العربية للمشاركة فى البطولة العربية للشباب، المحدد لها الفترة من 1 إلى 7 أغسطس المقبل، فى مصر بالمركز الأوليمبى، بعد تحديد موعدها الجديد حيث إنها مؤجلة من شهر فبراير الماضى.

وأكد رئيس اتحاد الملاكمة مسبقا عن تأجيل البطولة العربية للشباب التى كان من المقرر أن تستضيفها مصر بالمركز الأوليمبى فبراير الماضى بناءً على طلب الدول الآسيوية بسبب بطولة آسيا التى انطلقت بالإمارات 27 فبراير، حيث إن التأجيل جاء بالتنسيق بين الاتحاد المصرى والعربى للعبة حتى تستطيع دول آسيا المشاركة فى الموعد المحدد لاحقا.

وأعلن مسئولو اتحاد الملاكمة، برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، مسبقا قائمة السيدات المشاركة فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل بالجزائر، وتضم قائمة اللاعبات كلا من، سلمى شعبان وإيمان فراج ويمنى أحمد رزق ومريم أحمد ورحمة محمود وأروى حسام.

فيما تضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد السيد وعمر قدورة ومصطفى فهمى وعصام شكرى وعمر عبد العزيز وعلى عمر وعبد الرحمن عرابى ومحمد بلال ويسرى رزق.

وتستهدف اللجنة الأولمبية المصرية الحصول على أكثر من 30 ميدالية متنوعة خلال المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها فى مدينة وهران بالجزائر.