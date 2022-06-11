شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لمواجهة كوريا الجنوبية ودياً بعد خوض الفراعنة مواجهة إثيوبيا، التى أقيمت بالجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

منتخب مصر يخسر من إثيوبيا بثنائية

تلقى المنتخب الوطنى خسارة مفاجئة أمام نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد فى الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وخاض المنتخب المصري جولتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا، حيث فاز على غينيا بهدف دون رد، قبل أن يخسر من إثيوبيا 2-0 مساء الخميس.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الهزيمة من إثيوبيا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع كوريا الجنوبية مساء الثلاثاء المقبل فى لقاء ودي يقام فى الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

ويلتقى المنتخب المصرى مع منتخب مالاوي فى المباراة القادمة بتصفيات أمم أفريقيا في شهر سبتمبرالمقبل.

بعثة منتخب مصر تطير إلى كوريا الجنوبية اليوم

تطير بعثة منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية اليوم، السبت، لخوض المباراة الودية أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كأس العالم سول الذي يتسع لـ70 ألف مشجع.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي مؤخرا نفاد تذاكر المباراة بالكامل في ظل الإقبال الجماهيري الكبير لحضور اللقاء، كما سدد الاتحاد الكوري تكاليف الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول.