شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب على ركلات الترجيح الليلة استعداداً لموقعة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص جهاز الكرة بالنادى الأهلى جانباً من مران الليلة لتدريب لاعبيه على ركلات الترجيح قبل مواجهة المصرى بالسلوم غداً فى كأس مصر، تخوفاً من انتهاء المباراة بالتعادل ولجوء الفريقين لركلات الترجيح لتحديد الطرف الفائز باللقاء.

ويختتم الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، السبت، ضمن التحضير لمواجهة المصري بالسلوم غداً الأحد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر فى نسختها الجديدة 2022، حيث يعلن الجهاز الفني القائمة عقب نهاية المران ويدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعدادا للمباراة.

وينوي الجهاز الفني للأهلي الاعتماد على كل اللاعبين المقيدين بقائمته، بخلاف اللاعبين الدوليين والأجانب الغائبين عن الفريق لظروف انضمامهم لمنتخباتهم التي تخوض مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023، وينوي الجهاز الفني ضم اللاعبين الكبار وتدعيمهم بعدد من اللاعبين الشباب كما حدث في مباراة الفريق الأحمر الودية ضد الدفاع الجوي يوم الثلاثاء الماضي والتى أنتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

من جهته طالب سامى قمصان، المدرب العام بالنادى الأهلى، لاعبى فريقه بالابتعاد عن الأجواء الإعلامية والجماهيرية التى تتحدث عن مصير الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة، مشدداً على ضرورة عدم التحدث فى هذا الشأن مطلقاً، لاسيما أن الفريق تنتظره مباراة مهمة أمام المصرى بالسلوم المقرر لها مساء الأحد المقبل بدور الـ 32 لكأس مصر.

وعقد سامى قمصان جلسة مع لاعبيه على هامش التدريبات اليومية طالبهم خلالها بغلق صفحة خسارة دورى الأبطال الأفريقى وبداية صفحة جديدة في المباريات المقبلة للفوز بها ومصالحة الجماهير الغاضبة من ضياع اللقب الأفريقى، مشدداً على خطورة المرحلة المقبلة للفريق حيث ستكون البداية بمواجهة فريق المصري بالسلوم لبطولة كأس مصر النسخة الحالية، ثم يلعب مع إيسترن كومباني بالدوري، ثم يواجه الزمالك فى قمة الكرة المصرية بالدوري، بعدها يلعب مع غزل المحلة بالدروى، ثم يواجه بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

ومن جانبهم تعاهد اللاعبون على استعادة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة عن طريق استعادة صدارة الدوري والفوز بالقمة على حساب الزمالك وكذلك الإطاحة ببراميدز لإستكمال مشوار كأس مصر والصعود للمباراة النهائية وملاقاة الفارس الأبيض.