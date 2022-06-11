شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا استعدادًا لودية كوريا الجنوبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، تدريباً فى الثامنة صباح اليوم السبت باستاد القاهرة فى إطار الاستعداد لودية كوريا الجنوبية المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري .

وتتوجه بعثة منتخب مصر فى السابعة مساء اليوم إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي مؤخرا نفاد تذاكر المباراة بالكامل في ظل الإقبال الجماهيري الكبير لحضور اللقاء، كما سدد الاتحاد الكوري تكاليف الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول.



تدريب المنتخب 4



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تدريب المنتخب 2



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على صعيد متصل، كشف إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر أن أسباب الخسارة أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023، هي أرضية ملعب اللقاء والغيابات التي يعانى منها الفريق خلال المرحلة الحالية.

وأوضح إيهاب جلال عقب مواجهة إثيوبيا: قائلا "أدينا مباراة سيئة للغاية وهناك أشياء عديدة مؤثرة من الممكن أن نتحدث عنها لكن يظل الفريق قدم هذا الأداء السيئ للغاية في الشوط الأول واجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب و البداية كنا نفقد الكرة في الكثير من المواقف و كنا إلى حد ما بدأنا المباراة ونحن نشعر بالراحة والمباراة أسهل من تصور اللعيبة و فوجئت بأداء اللاعبين و الأمطار ساعدتهم بعض الشيء في الضغط علينا".