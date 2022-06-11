شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف بعد الخسارة من إثيوبيا: لا تتحسر على خطوة تائهة أو فرصة ضائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، على الخسارة الأخيرة التى تلقاها الفراعنة من منتخب إثيوبيا بهدفين نظيفين خلال المباراة التى جمعت المنتخبين ضمن الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم كوت ديفوار 2023.

وكتب أيمن أشرف، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "كل خطوة لنا فى هذه الحياة كتبها لنا الله بما يناسبنا، فلا تتحسر على فرصة ضائعة ولا خطوة تائهة، فالأقدار فى مشيئة الله وهو المتدبر بأحوال العبد، وما أخذ منك أمراً إلا بحكمته ولا أعطاك ما تريده سوى بفضله ورحمته".

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، تدريبا فى الثامنة صباح اليوم السبت باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لودية كوريا الجنوبية المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري .

وتتوجه بعثة منتخب مصر في السابعة مساء اليوم إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي مؤخرا نفاد تذاكر المباراة بالكامل في ظل الإقبال الجماهيري الكبير لحضور اللقاء، كما سدد الاتحاد الكوري تكاليف الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول.



