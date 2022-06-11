تعرف على موعد مباراة هولندا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يواصل منتخب هولندا مسيرته في بطولة دوري الأمم الأوروبية، حين يلاقي بولندا في الجولة الثالثة من مجموعات المستوى الأول.



ويحتل منتخب هولندا صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة 6 نقاط، فيما يأتي بولندا ثالثا بـ3 نقاط.

موعد مباراة هولندا وبولندا في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، هو مساء السبت 11 يونيو/ حزيران.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

لا توجد أي قناة حصلت على حقوق بث منافسات الموسم الحالي لبطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكن موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على الإنترنت، يتيح مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية مجانا.

كذلك يمكن تحميل التطبيق الخاص باليويفا على الهواتف الذكية، وإنشاء حساب أيضا لمتابعة المباريات بدلا من أجهزة الحاسوب.

وحدد اليويفا آلية وحيدة فقط لمتابعة المباريات، وهي التسجيل بشكل مجاني وإنشاء حساب عبر الموقع الرسمي.

ترتيب مجموعة هولندا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية

هولندا - 6 نقاط

بلجيكا - 3 نقاط

بولندا - 3 نقاط

ويلز - بلا نقاط