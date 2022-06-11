الخطيب يكشف كواليس «خيانة» الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - مازالت أصداء أزمة مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا تسيطر على الأمور داخل القلعة الحمراء وذلك بعد أن تعرض الأهلي لظلم كبير بإقامة النهائي في ملعب مركب محمد الخامس وهو ملعب الوداد ووسط جماهيره.

وهو ما كان سببا من أسباب خسارة اللقب الافريقى ولذلك قرر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عقد مؤتمر صحفى عالمى فى الثانية عشرة من ظهر اليوم للكشف عن التفاصيل المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدورى الأبطال والكشف عن المضايقات التى تعرضت لها بعثة الأهلى فى المغرب بسبب إقامة المباراة على ملعب المنافس حيث قامت جماهيره بالتواجد بالقرب من فندق الإقامة ليلة المباراة وقامت بإطلاق الصواريخ النارية للتأثير على لاعبى الأهلى وأيضاً تعرضت بعثة الأهلى الرسمية لمضايقات من المسئولين عن تنظيم المباراة أثناء الدخول.

ومن المقرر أن يكشف رئيس الأهلى ويستعرض الأزمة من البداية.. منذ وصول خطاب للاتحاد المصرى لكرة القدم من الكاف يوضح فيه البطولات التى سيكون هناك تصويت على تنظيمها خلال الفترة المقبلة ورغم وصول الخطاب للجبلاية فإنه تم إخفاء الخطاب ولم يعلم به مسئولو الأهلى إلا بعد إعلان الكاف تنظيم المغرب لنهائى دورى الأبطال وتظهر بعد ذلك الحقائق من خلال ظهور خطاب من الجبلاية لوزارة الشباب والرياضة لاستطلاع الرأى فى تنظيم الأحداث دون وجود بطولة نهائى دورى الأبطال التى يشارك فيها الأهلى.

وأيضاً سيكشف رئيس الأهلى المحاولات والخطابات التى قامت بها إدارة الأهلى مع الكاف لوقف تنظيم المغرب للبطولة إلا أن الاتحاد الافريقى أصر على رأيه بسبب وجود نفوذ مغربية قوية داخل الكاف وبالتحديد وجود فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» الذى استخدم نفوذه وقاد المغرب لتنظيم نهائى دورى الأبطال.

والذى ساهم فى فوز الوداد باللقب.. وسيوضح الخطيب التلاعب الذى تم من قبل الاتحاد الافريقى فى استبعاد نيجيريا رغم تنظيمها لنهائى الكونفدرالية وأيضاً الاتفاق الذى تم مع السنغال.

وكان سبب سحب السنغال من تنظيم المباراة النهائية وعدم إعلان الكاف عن هذا الانسحاب حتى تكون منافسة من دول أخرى.

ويتمسك محمود الخطيب بالحفاظ على حقوق النادى تجاه ما حدث ومنعاً لتكرار هذا الأمر مرة أخرى على أقل تقدير خاصة أن رئيس الأهلى يرى ان استمرار الشكوى فى المحكمة الرياضية الدولية أمر يدين الكاف تجاه ما حدث فى حق النادى الأهلى ونفس الأمر كل ما كان ضد الفريق فى رحلة المغرب الأخيرة.