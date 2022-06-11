قولتله انت فاكرني بعبع .. مرتضى منصور: لدي مفاجآت لجماهير الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قيامه بعقد جلسة مع الجناح المغربي أشرف بنشرقي في حضور اللاعب الإيفواري رزاق سيسيه.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" :"كنت في جلسة مع أشرف بنشرقي ومعه رزاق سيسيه وإن شاء الله خير".

وتابع :"بنشرقي لن يرحل بسبب الأموال، بنشرقي مثل سيف الجزيري عندما صرحت أنه للبيع كان لتراجع مستواه والآن اللاعب عاد للمنتخب التونسي".

وواصل :"سيف الجزيري عندما كان يجدني أمامه في التدريب (كان بيلف من الناحية التانية)، جلست مع اللاعب (وقولتله أنت فاكرني بعبع)".

وتحدث مرتضى عن مستقبل طارق حامد، قائلاً :"طارق حامد استأذن لأنه مصاب، حاليًا يخوض للتأهيل، ما يهمني طارق حامد السليم وليس طارق حامد المصاب، أسوأ شيء أن تضحي بلاعب بسبب مباراة".

ومن المقرر أن ينتهي عقود أشرف بنشرقي ورزاق سيسيه وطارق حامد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

ووجه مرتضى عدة رسائل لجماهير الزمالك سواء على مستوى الصفقات أو استاد النادي.

وقال مرتضى :"لدي مفاجآت لجماهير الزمالك، ما أطلبه فقط الصبر لأن لا يوجد رئيس نادي عاقل سيعلن عن الصفقات والموسم مستمر، أحلام جماهير الزمالك أوامر".

وأنهى :"الآن أمامي ستاد نادي الزمالك ومقر النادي في 6 أكتوبر، أنا وأولادي شغالين في (عزبة نادي الزمالك)".