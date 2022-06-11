شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بكأس مصر للمرة السابعة بثلاثية فى السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاهلى فوزاً على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليعلن تتويجه بطلا لكأس مصر "كأس التفوق آنذاك" فى مثل هذا اليوم 11 يونيو 1937.

مثل الأهلى فى المباراة النهائية كل من: حسن ذهني، عبدالمنعم سالم، كامل مسعود، أمين صبري، مصطفى علوانى الكسار، مراد فهمي، لبيب محمود، صالح الصواف، حسين حمدي، عبدالكريم صقر، مصطفى لطيف.

مثل السكة الحديد فى المباراة النهائية كل من: إبراهيم نصر، حسين عبدالشافي، محمود سالم، الديب، أنور عبدالحميد، أحمد عبدالحميد، محمود مراد، بهجت، كامل، عبدالله كامل أندراوس، أحمد منصور، حافظ كاسب.

سجل هدفى الأهلى حسين حمدي وصالح الصواف، وفى آخر ربع ساعة من الشوط الثانى أدرك السكة الحديد التعادل بهدفين متتاليين سجلهما محمود مراد وأحمد منصور، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة سجل عبدالكريم صقر مهاجم الأهلى الصاعد هدف البطولة بعد أن راوغ عددا من مدافعى السكة الحديد قبل أن يضعها داخل الشباك، ليحقق الأهلى الكأس للمرة السابعة فى تاريخه.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.