شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى اليوم بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الإسماعيلى فى تدريبات فريقه حيث انتهى اللاعب من تنفيذ البرنامج التأهيلى للتعافى من شد بالعضلة الأمامية الذى عانى منه طوال الفترة الماضية.

يستأنف فريق النادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، اليوم السبت، تدريباته على ملعبه بالإسماعيلية بعد أن حصل اللاعبين على راحة سلبية أمس الجمعة من أجل إلتقاط الأنفاس.

وفضل جهاز الدراويش إعطاء اللاعبين راحة قصيرة على أن يتم إستئناف التدريبات اعتباراً اليوم وذلك خشية من تعرضهم للأرهاق بعد خوض وديتين على التوالي بالقاهرة إضافة لرفع الحمل التدريبي للفريق خلال الفترة الماضية بإقامة التدريبات على فترتين.

وكان الفريق قد خاض وديتين أمام الداخلية والبنك الأهلي في إطار الإستعداد لإستكمال المشوار ببطولة رابطة الأندية المحترفة ومسابقة الدوري الممتاز.