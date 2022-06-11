شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر السنوى لاتحاد كرة اليد فى رأس البر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم، السبت، المؤتمر السنوى لاتحاد كرة اليد، المحدد له الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجارى بالمدينة الشبابية برأس البر لمناقشة نشرة التعليمات.

وقال سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن يومى 11 و12 سيشهدان الاجتماع بأندية الدرجة الأولى وعمومى السيدات وكرة اليد المصغرة، بينما يقام على مدار يومى 13 و14 يونيو المقبل اجتماع أندية المحترفين والممتاز.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مؤخراً لوحة شرف الفرق الفائزة بمنافسات موسم 2021/2022 على صعيد المحترفين والسيدات والمرتبط وغير المرتبط والدرجة الأولى.

وتوج الزمالك بلقب دورى محترفين الرجال، وسبورتنج بدورى مرتبط 2002، بينما توج الزمالك بمرتبط 2004.

أما جزيرة الورد فحصل على لقب الدورى الممتاز للرجال ومدينة مصر على دورى المرتبط بالممتاز 2002، وشبان أسيوطت دورى الدرجة الأولى رجال.

أما مركز شباب بيلا حصل على دورى غير المرتبط 2002 و مصر للبترول دورى غير المرتبط 2004

بينما حصل سموحة على دورى 2006 ناشئين والأهلى على 2008 ناشئين والزمالك على كأس الإتحاد للمحترفين وسبورتنج كأس مصر.

فيما توج البنك الأهلى بكأس مصر 2002 و الأهلى بكأس مصر 2004 شباب و وسموحة أ بكأس مصر 2006 ناشئين و الشمس بدورى عمومى السيدات و سموحة بكأس الأتحاد عمومى سيدات و سبورتنج دورى 2002 أنسات و سموحة دورى 2004 ناشئات و سبورتنج كأس مصر عمومى سيدات .