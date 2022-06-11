شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة المنصورة تجبر المصرى على إعلان جهاز حسام حسن خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مجلس إدارة النادي المصري ، برئاسة سمير حلبية، مضطراً للإعلان عن الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة حسام حسن خلال ساعات، لحسم الأمر قبل مباراة المنصورة والمقرر إقامتها غداً الأحد فى دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وكانت إدارة المصري قد أجلت الإعلان عن تولي حسام حسن المسؤولية الفنية للفريق طوال الأيام الماضية، رغم تسلمه المسؤولية منذ الأربعاء قبل الماضي، خلفاً للتونسي معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق، وذلك لحين إتمام فسخ التعاقد بالتراضى مع معين الشعباني وتجنب دفع الشرط الجزائي للمدرب التونسي.

ومن المقرر أن تعلن إدارة المصري عن جهاز حسام حسن خلال ساعات، حتى يصبح من حق الجهاز الفنى الجديد قيادة المصرى أمام المنصورة.

ويختتم فريق المصري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة الغد التي تجمع المصرى والمنصورة ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، وحذر حسام حسن لاعبي الفريق من التهاون في المباراة والسقوط في فخ مفاجآت الكأس، مطالباً اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير الغاضبة بعد تراجع النتائج في الدوري العام.

ويفتقد النادي المصري اثنين من أهم عناصره الأساسية خلال اللقاء المرتقب، محمد عنتر صانع ألعاب الفريق بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري والتي انتهت بخسارة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما يغيب ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين وذلك لاستمراره في معسكر منتخب بلاده الذي يشارك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أسيا.