شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. لاعبون برتبة سفراء فى الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الرياضة واحدة من أفضل وسائل التواصل بين الشعوب، وخير أداة لنقل الثقافات المختلفة بين الدول، بطريقة متحضرة وذلك عبر مختلف الألعاب سواء كانت الأشهر مثل كرة القدم أو الألعاب الأخرى التي فرضت نفسها على الساحة الرياضية.

وأصبح اللاعبين بمثابة سفراء لبلدانهم يعكسون ثقافات وحضارات ينتمون إليها إلى دول أخرى، ولعل أبرز أولئك النجوم، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني والذي تعتبره الجماهير الإنجليزية ملكاً متوجاً في بريطانيا بفضل أدائه المميز والذي أهله لحصد العديد من الجوائز.

وفي تنس الطاولة، ظهرت أسطورة جديدة لمعت وتألقت في مصر لتخوض تجربة الاحتراف بعد ذلك وتخطف الأضواء بقوة، وهي البطلة الصغيرة هنا جودة، أعجوبة تنس الطاولة التي تغلبت على منافسات أكبر منها سناً وأكثر منها خبرة.

وفي لعبة الاسكواش حدث ولا حرج عن النماذج المصرية التي تألقت وهيمنت على اللعبة وأكبر البطولات الدولية فيها، ولعل البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً وبطلة العالم في 6 نسخ، من بينهم أخر 4 نسخ، واحدة من أكثر النماذج الشهيرة في اللعبة، وكذلك نوران جوهر لاعبة وادي دجلة المصنفة الأولى عالمياً.

وفي منافسات الرجال تألق البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، وصاحب الثلاث نسخ ببطولة العالم، من بينهم أخر نسختين، ويشهد له مجتمع الاسكواش محلياً ودولياً بأخلاقه الرياضية العالية.



صلاح



على فرج



علي فرج (1)



علي فرج (2)



علي فرج (3)



محمد صلاح (1)



محمد صلاح (2)



محمد صلاح (3)



محمد صلاح (4)



نور الشربيني (1)



نور الشربيني (2)



نور الشربيني (3)



نوران جوهر (1)



نوران جوهر (2)



نوران



هنا جودة (1)



هنا جودة (2)