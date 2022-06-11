وليد أزارو "سفاح الأهلى" السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"27"

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل المغربى وليد أزارو، مهاجم عجمان الإماراتى الحالي والأهلى السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ "27" فهو من مواليد 11 يونيو 1995، المارد الأحمر تعاقد مع أزارو صيف 2017 لمدة 4 مواسم، قادمـًا من صفوف فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، ونجح الأسد المغربى فى صنع شعبية هائلة بين الجماهير الحمراء بفضل أهدافه الحاسمة وتألقه بالقميص الأهلاوى، وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلى فى صيف 2017 شارك المغربى فى 89 مباراة مع الأهلى سجل 41 هدفاً وصنع 16.

أزارو تمكن من تسجيل 18 هدفًا احتل بها صدارة هدافى الدورى 2018 وأصبح الهداف التاريخى للاعبين الأجانب الذين ارتدوا القميص الأحمر، وأصبح وليد أزارو أول لاعب مغربى يفوز بلقب هداف الدورى المصري عبر تاريخه، كما أصبح ثانى لاعب عربى غير مصرى بعد اليمنى على محسن الذى فاز باللقب موسم 1960 – 1961.

وبات أزارو سابع لاعب أجنبى يفوز بلقب هداف الدورى المصرى، بعد اليمنى على محسن والنيجيرى جون أوتاكا والأنجولى فلافيو "مرتين"، والغانى إرنست بابا أركو، والنيجيرى بوبا منسواه، والغانى جون أنطوى.

وليد أزارو أفضل مهاجم أجنبى تسجيلاً للأهداف فى موسم واحد فى تاريخ الدورى المصرى منذ انطلاق المسابقة موسم 1948-1949، بالتساوى مع النيجيرى جون أوتاكا لاعب الإسماعيلى والذى سجل 17 هدفًا موسم 1999-2000، والأنجولى أمادو فلافيو مهاجم النادى الأهلى السابق، والذى سجل نفس العدد من الأهداف موسم 2006-2007

ورحل وليد آزارو من الأهلى للاتفاق السعودى فى يناير قبل الماضى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، قبل أن يتم شراء اللاعب بصفة نهائية، قبل أن يفسخ أزارو عقده مع النادى السعودى في الشتاء الماضى وينتقل لصفوف عجمان الاماراتى.