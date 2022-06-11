شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب 3 مراكز للتدعيم في الصيف المقبل .. ورحيل 7 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك علي التقرير النهائي الذي سيقدمه لإدارة الكرة بالنادي ويتضمن التقرير المراكز التي يحتاج الفريق تدعيمها وكذلك الراحلين بنهاية الموسم الحالي.

وتضمن التقرير 3 مراكز يحتاج فيريرا لتدعيمها في الصيف وهي المهاجم الصريح والظهير الأيمن والارتكاز، فيما طلب رحيل 7 لاعبين، علي ان يتم تقييم المعارين عقب عودتهم وخوضهم تدريبات تحت اشراف المدير الفني.

من ناحية أخرى وضعت إدارة نادي الزمالك ، الانجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والنيجيري جون ايبوكا مهاجم انبي في مقدمة أولوياتها لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد، حيث طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق تدعيم خط الهجوم بمهاجم سوبر اجنبي.

ويوجد اتجاه داخل إدارة الكرة للتعاقد مع احد الثنائي ويضع ايبوكا في المرتبة الاولي ثم مابولولو وذلك بعد مراقبة دقيقة لمستوى الثنائي في الدورى هذا الموسم، وذلك لبناء خط هجوم قوي في ظل الانباء التي انتشرت عن تراجع سيف الجزيري عن الرحيل نهاية الموسم الحالي، بالإضافة لعودة مروان حمدي المعار الي سموحة.

في سياق مختلف يعكف مسئولو نادى الزمالك في الوقت الحالي على دراسة كل القضايا المرفوعة على النادى من اللاعبين الأجانب السابقين أو المدربين أو الأندية التى قدمت شكاوى للاتحاد الدولى لكرة القدم، من أجل إنهائها قبل نهاية شهر يونيو الجارى.

ويسعى الزمالك لحل كل الأزمات والقضايا المرفوعة على الفريق من أجل حل أزمة وقف القيد الذى عانى منه الزمالك في الموسم الحالي، مما أدى إلى عدم قيده للعديد من اللاعبين الجدد ورحيلهم عن الفريق.