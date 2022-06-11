شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسونى يتلقى عرضاً من جنوب أفريقيا بعد اقتراب الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي دائرة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح الأهلي، لاسيما بعدما اقترب اللاعب من مغادر قلعة الجزيرة بنهاية الموسم الحالي، في ظل عدم قناعة لجنة التخطيط وشركة الكرة داخل النادى ببقاء اللاعب الموزمبيقي، الذى لم يقدم الإضافة المطلوبة للفريق الأحمر ويجلس احتياطيا بشكل دائم.

يذكر أن نادى سيمبا التنزاني الذي كان يملك حقوق ميكيسوني في الموسم الماضي، قد أبدى اهتماما باستعادة اللاعب الموزمبيقي، باعتباره من أفضل اللاعبين الذين مروا على صفوف الفريق التنزاني، بخلاف الأضرار الفنية التي حدثت للفريق بعد رحيله ميكيسوني وانضمامه للأهلي في الصيف الماضي، قبل أن ينضم كايزر تشيفز لقائمة الأندية الراغبة في ضم جناح الأهلي.

ويعود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، غدا السبت للقاهرة عقب نهاية الإجازة التى حصل عليها بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بثنائية دون رد فى 30 مايو الماضى ، ويعقد مسئولو الاهلى اجتماعاً مع المدرب لحسم موقفه من أمور عديدة على رأسها إجراء بعض التعديلات في طاقمه المعاون خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ابلاغه عبر زووم في الساعات الماضية بضرورة تواجد مدرب عام ومدرب مساعد ومخطط أحمال جديد .

ترى إدارة الاهلى أن موسيمانى يمنح لاعبى الفريق إجازات كثيرة للغاية دون داع وهو ماترفضه الادارة وتطلب من المدرب تقليله مع تجهيز اللاعبين الذين لايشاركون بصفة مستمرة بنتظيم مباريات ودية لتجهيزهم.