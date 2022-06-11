شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نهائى بطولة موريشيوس للاسكواش.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت منافسات الدور النهائي ببطولة موريشيوس للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال و30 ألف دولار للسيدات.

وتأهل إلى الدور النهائي بمنافسات الرجال كل من، محمد الشوربجي لاعب إنجلترا والمصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، ودييجو إلياس لاعب بيرو والمصنف الخامس.

فيما تأهلت البطلة المصرية فريدة محمد بمنافسات السيدات لتواجه البلجيكية تيني جليس، وكانت فريدة قد فازت في مباراة الدور نصف النهائي على الفرنسية مليسا ألفيش بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 7-11, 11-7, 11-6.

وفاز محمد الشوربجي في مباراة الدور نصف النهائي على طارق مؤمن لاعب نادي الجزيرة والمصنف السادس عالميا، بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 54 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-5, 14-12.