شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لكشف أزمة ملعب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر ظهر اليوم السبت بمقر النادي في الجزيرة، وذلك لكشف كل التفاصيل المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال والتي أقيمت بالمغرب وانتهت بفوز الوداد المغربي بهدفين نظيفين.

ووجه النادي الأهلي الدعوة لكافة وسائل الإعلام المصرية وغيرها لحضور المؤتمر، للكشف عن كافة التفاصيل في الأزمة على ملعب نهائي دوري الأبطال، حيث تنوي الإدارة الحمراء كشف كل الملابسات التي صاحبت منح المغرب حق تنظيم المباراة النهائية، وكشف كل الحقائق والخطوات التي اتبعها النادي الأهلي للدفاع عن حقوقه.

وسقط الأهلي امام الوداد المغربي، بنتيجة هدفين دون رد، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، على ملعب “محمد الخامس”، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.