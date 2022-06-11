شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تطير إلى كوريا الجنوبية اليوم لمواجهتها وديا الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية اليوم السبت، لخوض المباراة الودية أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كأس العالم سول الذي يتسع لـ70 ألف مشجع.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي مؤخرا نفاد تذاكر المباراة بالكامل في ظل الإقبال الجماهيري الكبير لحضور اللقاء، كما سدد الاتحاد الكوري تكاليف الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول.

على صعيد متصل، كشف إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر أن أسباب الخسارة أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023، هي أرضية ملعب اللقاء والغيابات التي يعانى منها الفريق خلال المرحلة الحالية.

وأوضح إيهاب جلال عقب مواجهة إثيوبيا: قائلا "أدينا مباراة سيئة للغاية وهناك أشياء عديدة مؤثرة من الممكن أن نتحدث عنها لكن يظل الفريق قدم هذا الأداء السيئ للغاية في الشوط الأول واجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب و البداية كنا نفقد الكرة في الكثير من المواقف و كنا إلى حد ما بدأنا المباراة ونحن نشعر بالراحة والمباراة أسهل من تصور اللعيبة و فوجئت بأداء اللاعبين و الأمطار ساعدتهم بعض الشيء في الضغط علينا".

وضاف إيهاب جلال: "لم أتحدث مع اللاعبين في أي شيء كان هناك حديث بين الشوطين لكن بعد ذلك سيكون لنا حديث في الأيام القادمة، والمباراة قد تكون للنسيان وقد تؤثر علينا في الفترة المقبلة، ولدينا مباراة ودية ثم سيكون هناك وقت أمامنا ربما هذا الوقت سيساعد المنتقدين لكن هذه هي الكرة ويجب أن نتقبلها".

وخسر منتخبنا الوطنى لأول مرة أمام إثيوبيا منذ 33 عاما في المباراة التي جمعتهما أول أمس الخميس في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث كانت آخر هزيمة للفراعنة أمام إثيوبيا عام 1989 بهدف نظيف في تصفيات أمم أفريقيا.