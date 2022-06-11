شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعداداً لمباراة المصرى بالسلوم فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت ضمن التحضير لمواجهة المصري بالسلوم غداً الأحد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر في نسختها الجديدة 2022، حيث يعلن الجهاز الفني القائمة عقب نهاية المران ويدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعدادا لهذه المباراة.

وينوي الجهاز الفني للأهلي الاعتماد على كل اللاعبين المقيدين بقائمته بخلاف اللاعبين الدوليين والأجانب الغائبين عن الفريق لظروف انضمامهم لمنتخباتهم التي تخوض مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2023، حيث ينوي الجهاز الفني ضم اللاعبين الكبار وتدعيمهم بعدد من اللاعبين الشباب كما حدث في مباراة الفريق الأحمر الودية ضد الدفاع الجوي يوم الثلاثاء الماضي والتى أنتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.