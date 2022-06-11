شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسابيع تأهيل لنجم الإسماعيلى بعد جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي للنادى الإسماعيلى بقيادة مجدى الباز برنامج تأهيلى مدته 6 أسابيع لأبو بكر حمزة الجمل لاعب الفريق الذى أجرى جراحة ناجحة فى الرباط الصليبي للركبة خلال الايام الماضية بأحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضه لتلك الإصابة مؤخراً.

وخضع اللاعب للجراحة تحت إشراف طبيب استشارى فى وجود إسلام محسن أخصائى اصابات الملاعب بالإسماعيلى والذى رافق اللاعب.

وكان اللاعب الشاب القادم من نادي القناة فى بداية هذا الموسم قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الفريق الودية ضد التل الكبير، ليخضع للأشعة التى أثبتت تعرضه لقطع فى الرباط الصليبي سيغيب على إثرها لمدة 6 أشهر مقبلة.

أبو بكر لم ينل فرصة المشاركة فى أى مباراة رسمية ضمن صفوف الفريق الأول إلا أنه كان يشارك مع فريق الشباب بدوري الجمهورية وقدم مستويات مميزة.