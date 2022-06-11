شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحذر لاعبي فيوتشر من انتفاضة إنبي تحت قيادة فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علي ماهر المدير الفني المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق، من انتفاضة لاعبي إنبي في المباراة المرتقبة بين الفريقين يوم 18 يونيو الجاري، والتي تقام بعد انتهاء التوقف الدولي، خاصة مع القيادة الفنية الجديدة للبرازيلي فييرا.

ويستعد فيوتشر لمواجهة إنبى يوم 18 يونيو، حيث تقام المباراة على ملعب بتروسبورت، ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 10 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وتلقوا الهزيمة في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.

من ناحية أخرى فعل مسئولو فيوتشر بند شراء ثنائي وادى دجلة المعار محمد رضا "بوبو" وأحمد عاطف، وكان فيوتشر قد استعار ثنائي دجلة فى بداية الموسم الجاري مع بند بأحقية الشراء مقابل دفع 18 مليون جنيه لكل لاعب.

وقرر مجلس إدارة نادي فيوتشر التمسك بجميع نجوم الفريق وعدم التخلي عن أي لاعب من القوام الأساسي، بعد النتائج المميزة التى حققها الفريق فى موسمه الأول بالدوري العام، وخاصة بعدما فعل النادي بند شراء ثنائي وادي دجلة، أحمد عاطف ومحمد رضا "بوبو" بعد دفع 18 مليونا عن كل لاعب.

ويعتبر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، هو الوحيد الذي ينتهي عقده مع فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، حيث انتقل حارس مرمى الزمالك إلى فيوتشر لمدة موسم على سبيل الإعارة، وقرر النادي منح جنش حق تحديد مصيره فى نهاية الموسم بعد موافقة نادي الزمالك، وتمسك مسؤولو فيوتشر بعمر كمال عبد الواحد الذى يمتد عقده مع النادي لـ 3 مواسم.