شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة المنصورة في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت فريق المصري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق، استعداداته لمواجهة الغد التي تجمع المصري بنظيره المنصورة ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، وحذر حسام حسن لاعبي الفريق من التهاون في المباراة والسقوط في فخ مفاجآت الكأس، مطالباً اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير الغاضبة بعد تراجع النتائج في الدوري العام.

ويفتقد النادي المصري اثنين من أهم عناصره الأساسية خلال اللقاء المرتقب، محمد عنتر صانع ألعاب الفريق بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري والتي انتهت بخسارة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما يغيب ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين وذلك لاستمراره في معسكر منتخب بلاده الذي يشارك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أسيا.

وهذا وهدد التونسي معين الشعباني المدير الفني السابق للنادي المصري، إدارة النادي البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وذلك لضمان الحصول على مستحقاته المادية لدى النادي بعد وصول المفاوضات بين الطرفين لفسخ التعاقد بالتراضي إلى طريق مسدود.

وكان معين الشعباني قد طلب خلال مفاوضاته مع المصري بالحصول على مستحقاته والتي تقدر بشهرين مقابل التنازل عن الشرط الجزائي الموجود في عقده والذي يقدر بـ 160 ألف دولار، إلا أن إدارة المصري لم توافق على ذلك الطلب وعرضت على الشعباني الحصول على 80 ألف دولار فقط من مستحقات الشهرين.