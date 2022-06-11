شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يكشف مكاسب معسكر الطلائع فى الإسكندرية قبل عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش أن فريقه استفاد بصورة كبيرة من المعسكر الذى أقيم بالإسكندرية وخاض خلاله وديتين مع سيراميكا، مشدداً على أن جهاز الطلائع ينتهج سياسة المباريات الودية للحفاظ على جاهزية باقي عناصر الفريق تمهيدًا للاعتماد على إمكانياتهم خلال الفترة المقبلة فضلًا عن تجهيز العائدين من الإصابة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجمل التكتيكية المقرر تنفيذها فى اللقاءات المقبلة.

ورصدت إدارة نادى طلائع الجيش مكافآت خاصة لتحفيز لاعبيها لاقتحام المربع الذهبى للمسابقة، حيث يسعى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع لاستغلال صحوة الفريق الحالية، حيث لم يخسر الفريق طوال الـ13 مباراة الأخيرة بالدورى، ونجح فى جمع 17 نقطة من ست مباريات، شهدت التعادل مع الأهلى، والفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة، والوصول للنقطة 32 التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو الجارى على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة 22 لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.