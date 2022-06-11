إنبى يواجه المقاولون اليوم وديا استعدادا لاستئناف الدورى

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى نظيره المقاولون اليوم السبت استعدادا لاستئناف مباريات الدورى المصري عقب فترة التوقف الدولى، التي خاض فيها منتخبنا الوطنى مباراتى غينيا وإثيوبيا وينتظر مواجهة كورويا الودية.

كم يبحث فريق إنبى عن ترتيب وديتين يومى 20 و22 يونيو الجارى، بعدما سبق وخاض مباراتين الأولى أمام منتخب القسم الثانى والثانية أمام الاتحاد السكندري.

وتعادل إنبى سلبيا مع الاتحاد السكندرى وديا في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى المتوقف في الفترة الحالية بسبب مشاركة منتخبنا الوطنى في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بينما فاز الفريق البترولى على منتخب القسم الثانى.

من ناحية أخرى يدرس جورفان فييرا، المدير الفني الجديد لفريق الكرة بإنبى، لائحة فريقه من أجل الوقوف على الشكل النهائي لها بحيث تساهم في تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات ببطولة الدوري، ضمن خطة إعادة ترتيب الأوراق في صفوف الفريق البترولى.

ويعكف فييرا على دراسة جميع بنود اللائحة التى تنظم كافة الأمور الخاصة بالفريق ، سواء العقوبات أو المكافآت، تمهيداً لاستغلالها بشكل إيجابى وكسلاح قوى يساعد اللاعبين في تحقيق الانتصارات،حيث يرغب فييرا في وضع توليفة النجاح فى التحدى الجديد مع إنبى.