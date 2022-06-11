شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة ذئاب الجبل بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
و فضل جهاز الدراويش إعطاء اللاعبين راحة قصيرة على أن يتم إستئناف التدريبات اعتباراً اليوم وذلك خشية من تعرضهم للأرهاق بعد خوض وديتين على التوالي بالقاهرة إضافة لرفع الحمل التدريبي للفريق خلال الفترة الماضية بإقامة التدريبات على فترتين.
وكان الفريق قد خاض وديتين أمام الداخلية والبنك الأهلي في إطار الإستعداد لإستكمال المشوار ببطولة رابطة الأندية المحترفة ومسابقة الدوري الممتاز.
قال أحمد قناوي، المدرب العام للإسماعيلي، إن المباراتين الوديتين حملت العديد من المكاسب الفنية والبدنية خلال الفترة الحالية.
وتعادل الإسماعيلي مع الداخلية والبنك الأهلي بهدف لمثله في الوديتين ضمن برنامج الإعداد لإستكمال مشواره بمنافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة ومسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف قناوى: "أهم مكاسب الوديات تتمثل في الاطمئنان على جاهزية جميع عناصر الفريق تحسبا لغياب أى عنصر أساسي بجانب إشراك أكثر من لاعب بعدة مراكز مثلما حدث مع محمد بيومي ومروان حمدى وعماد حمدي، وغيرهم لتحقيق ميزة المرونة التكتيكية".
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.