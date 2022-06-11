شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة ذئاب الجبل بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق النادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، اليوم السبت تدريباته على ملعبه بالاسماعيلية بعد أن حصل اللاعبين على راحة سلبية أمس الجمعة من أجل إلتقاط الأنفاس.

و فضل جهاز الدراويش إعطاء اللاعبين راحة قصيرة على أن يتم إستئناف التدريبات اعتباراً اليوم وذلك خشية من تعرضهم للأرهاق بعد خوض وديتين على التوالي بالقاهرة إضافة لرفع الحمل التدريبي للفريق خلال الفترة الماضية بإقامة التدريبات على فترتين.

وكان الفريق قد خاض وديتين أمام الداخلية والبنك الأهلي في إطار الإستعداد لإستكمال المشوار ببطولة رابطة الأندية المحترفة ومسابقة الدوري الممتاز.