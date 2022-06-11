شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يختتم معسكره اليوم استعدادا لمباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الاتحاد السكندرى اليوم السبت معسكره عقب التدريب الصباحى والذى استمر لمده 8 أيام، خاض الفريق خلالها ثلاث مباريات ودية، حيث تعادل مع منتخب القاهرة بهدف لمثله وتعادل مع إنبى سلبيا، وخسر من فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وعدد عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى مكاسب المعسكر، مؤكدا أنه كان ناجحا من حيث الالتزام من جانب اللاعبين وعلاج الأخطاء ومنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة فى الوديات، ورفع المعدل البدنى لهم.

ومنح العمدة لاعبيه راحة يوم الأحد المقبل على أن يعود الفريق للتدريبات يوم الإثنين على ملاعب النادى بسموحة ويستعد الفريق لمباراه المقاصة ضمن الأسبوع 22 والمقرر لها 18 يونيو الجارى على استاد الاسكندرية التاسعة مساء.

من ناحية أخرى يهتم ناديا الاتحاد السكندري وفيوتشر بضم محمد محمود صانع ألعاب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مستغلين خروج اللاعب من الحسابات الفنية للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني، في ظل قناعتهم بقدرات اللاعب الفنية الكبيرة.

وتوترت علاقة محمد محمود مع موسيماني في الفترة الأخيرة، بسبب عدم الاعتماد على اللاعب بشكل أساسي أو احتياطي، على الرغم من تأثر وسط ملعب الأهلي بغياب الثلاثي اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، ومع ذلك كان يخرج من قوائم مباريات فريقه.

وتغيرت طريقة تفكير محمد محمود بدلا من البقاء بحيث يخرج للإعارة في الموسم المقبل لاستعادة مستواه المفقود قبل العودة إلى فريقه لاحقا والمنافسة على حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الأحمر.