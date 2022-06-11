شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى: الزمالك عرض علينا مقايضة أنس أسامة بلاعبين من فريق القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مصيلحي، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أن مسئولي الزمالك عرضوا عليه لاعيبة من فريق كرة القدم للتخلى عن أنس أسامة لاعب كرة السلة، مؤكدا أن هذا المبدأ كان مرفوضا ورفض ترك اللاعب.

وقال مصيلحى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على قناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق، إن أنس أسامة لاعب حر وتم عرضه عليهم للتعاقد معه وضموه بشكل يتوافق مع اللوائح.

وتابع رئيس نادى الاتحاد السكندرى: "تفاوضنا مع أنس لم يكن في عهد المجلس الحالي، وأخطرت حسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك السابق أننا حصلنا على توقيع اللاعب والتعاقد معه أمر طبيعى بعد انتهاء عقده ودى رياضة".

وواصل مصيلحى: "أنس أسامة تواجد في مكتبي الأسبوع الماضى وتم التوقيع، واللاعب كان سعيدا بالتواجد في الاتحاد ونحترم الزمالك والتوتر في العلاقة ليس من جانبنا، وتربطنى علاقة طيبة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك ومفيش حاجة وحشة حصلت بينا".

فى سياق متصل ينتظر مسئولو اتحاد كرة السلة رد الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" بشأن أزمة أنس أسامة الذي وقع لناديى الاتحاد السكندرى والزمالك رغم أنه لاعب محترف وليس هاوِ.

وخاطب اتحاد كرة السلة نظيره الدولى بشأن الازمة الدائرة حول أنس أسامة حيث ان اللائحة العامة بالاتحاد المصرى تنص على إيقاف اللاعب لمدة عام وعودته لناديه الأصلى بعد انتهاء العقوبة حال التوقيع لناديين ، لكن لائحة الاحتراف لا تتضمن موقف أنس أسامة وفقا لتصريحات مسئولي الاتحاد.