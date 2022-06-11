شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يرفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة المصرى بالكأس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع ياسر الكناني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة، لمساته الأخيرة على خطة الفريق لمباراته المرتقبة في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر أمام نادي المصري البورسعيدي، المقرر لها الأحد على ملعب استاد برج العرب.

وكان ياسر الكناني، المدير الفني لنادي المنصورة، منح لاعبي الفريق راحة استمرت لمدة ثلاثة أيام عقب نهاية منافسات مسابقة دوري القسم الثاني. ويخوض نادي المنصورة تدريبات مكثفة استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي.

واستهل نادي المنصورة مشواره في كأس مصر بمواجهة نادي بايونيرز الذي استطاع الفوز عليه بهدفين نظيفين، ثم واجه نادي دكرنس في الدور التمهيدي الثالث وفاز عليه بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن يفوز على مركز شباب السرو بضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف ويصعد إلى دور الـ 32.