شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: وكلاء اللاعبين سبب خسارة المنتخب وتراجع مستواه الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام يكن، نجم نادي الزمالك سابقًا، عن أسباب تراجع نتائج المنتخب الوطني ومستواه الفني، في الفترة الماضية.

وأكد هشام يكن في تصريحات تليفزيونية: "لدينا أزمة ومشكلة في خامة اللاعبين المصريين لأن الدوري لا يقدم لاعبين جيدين".

وأوضح: "وكلاء اللاعبين هو من يزكي لاعبين للانتقال في الأندية الكبيرة وهم أيضًا يتحكمون في انضمامهم لمنتخب مصر وهذا سبب تراجع خامة اللاعب المصري". وأتم: "يجب أن يكون هناك خبراء في الكرة المصرية ليتم تطويرها".