شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: وكلاء اللاعبين سبب خسارة المنتخب وتراجع مستواه الفنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف هشام يكن، نجم نادي الزمالك سابقًا، عن أسباب تراجع نتائج المنتخب الوطني ومستواه الفني، في الفترة الماضية.
وأكد هشام يكن في تصريحات تليفزيونية: "لدينا أزمة ومشكلة في خامة اللاعبين المصريين لأن الدوري لا يقدم لاعبين جيدين".
وأوضح: "وكلاء اللاعبين هو من يزكي لاعبين للانتقال في الأندية الكبيرة وهم أيضًا يتحكمون في انضمامهم لمنتخب مصر وهذا سبب تراجع خامة اللاعب المصري". وأتم: "يجب أن يكون هناك خبراء في الكرة المصرية ليتم تطويرها".
وتغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم غدا السبت إلى العاصمة الكورية سول، وذلك لملاقاة نظيره الكورى فى لقاء ودى يوم الثلاثاء المقبل.
وكان المنتخب الوطنى قد وصل صباح الجمعة قادما من مالاوى، بعد أن التقى نظيره الإثيوبى فى إطار تصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها ساحل العاج العام المقبل.